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محافظات

الوادي الجديد تتسلم 20 ألف لتر مواد مطهرة لتعقيم المنشآت والسيارات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:57 م
مواد مطهرة لتعقيم
مواد مطهرة لتعقيم المنشآت والسيارات
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منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول ٢٠ ألف لتر مواد مطهرة للمحافظة لتوزيعها على المراكز للاستخدام في تعقيم المنشآت والسيارات المارة بمنافذ المحافظة.


وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن فرضت المحافظة، تعقيمًا وتطهيرًا إجباريًا علي المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا.


وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة، والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف عوض، أن يجري تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجري أيضًا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرًا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعة بجميع المنافذ.


وأكد، أن الفرق البيطرية جرى الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة، لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة علي مدار الساعه.

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