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حوادث

النيابة تقرر حبس فتاة وعاطلين بتهمة سرقة خليجيين في الهرم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرارا بتجديد حبس عاطلين وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة خليجيين داخل شقة في الهرم.

كان ضباط قسم شرطة الهرم، قد تلقوا بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار، ما أسفر عن إصابته، خلال محاولة شابين وفتاة سرقة شقته المستأجرة.

بإجراء التحريات تبين أن خليجيين اتفقا مع فتاة تدعى " ن. م" على قضاء سهرة بشقتهما المستأجرة، وقد اتفقت الفتاة مع عاطلين وهم " ح. أ"، " ف. ع" على سرقة الخليجيين، ويوم الواقعة وأثناء تواجد المتهمة بصحبتهما، حضر عاطلين، مدعيان أن الفتاة شقيقتهما، وحاولا سرقة الخليجيين، مما دفع أحدهما للقفز من النافذة، وتعرض الثاني لاعتداء من جانب المتهمين.

ألقى رجال المباحث القبض على العاطلين والفتاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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