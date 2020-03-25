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حوادث

النيابة تطلب التحري عن إصابة شاب في حادث سير بمنشأة القناطر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
طلبت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة شاب إثر حادث سير، كما استعلمت عن حالته الصحية وطلبت بإعداد تقرير طبي حول الإصابات التى لحقت به.

كان الرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أحمد ع" 24 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة ومقيم دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المصاب بعبور الطريق صدمه توك توك مما نتج عنه إصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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