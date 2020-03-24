تعرف على شباب وطفولة المستشار "سعيد مرعي" رئيس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

قال المستشار سعيد مرعى محمد رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنني تربيت في بيئة ريفية خالصة وكان والدي يمتلك ارض ويعمل فلاح ويقوم بزراعتها بنفسة وكان الفضل لابى في ان يدفعني إلى التعليم لأنني كنت وحيدا .













واضاف سعيد مرعى خلال حواره في برنامج ابن مصر المذاع علي قناه المحور ، أن والدتي علمتني الحنان الشديد والخوف علي الأبناء وذلك لان الام بطبيعتها يحكمها قلبها والأب يحكمه العقل كما ان اولادى يعرفون انني احب امي وابي حبا شديدا .









واوضح سعيد مرعى ، أن والدى اورثني الجدية الشديدة والحزم الشديد والتعقل الشديد ويشعر بذلك اولادى .









وتابع : أن معلمي اللغة العربية قاموا بتعليمي كيفية تقويم لسانى فأصبح لساني معتدل بفضل الله وبفضل هذان المعلمان .









واستكمل : أن مدرس اللغة الفرنسية الذى علمني اياها كان يعشقها وجعلني ان اعشقها ايضا بسبب حبه الشديد لهذه اللغة وهذا ما جعلني اجتهد لاعجاب هذا الاستاذ .