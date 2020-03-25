اعرف مواعيد تحرك مترو الأنفاق بعد فرض حظر التجول

كشفت شركة مترو الأنفاق عن المواعيد الجديدة لها بعد قرار الحكومة بفرض حظر التجول في البلاد من 7 مساء وحتى الـ 6 صباحًا اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس.





وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أن المترو سيلتزم بقرار حظر التجول، حيث ستصبح المواعيد الرسمية للمترو أثناء حظر التجول من 7 صباحا وحتى الـ 6 مساء، مشيرا إلى أن آخر قطار سيتحرك الساعة الـ 5 مساءً.





وأشار عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن اليوم سيبدأ المترو عمله في المواعيد الرسمية، حيث سيتحرك أول قطار في تمام الساعة الـ 5.30 صباحا، بينما يتحرك أخر قطار في تمام الـ 5.30 مساء، أي قبل مواعيد حظر التجول بـ بساعة ونصف.



