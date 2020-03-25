درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-3-2020.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الأربعاء، 25 مارس 2020، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 25 مارس 2020، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

واستعرض برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأربعاء، الموافق 25 مارس 2020، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20