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بعد تفوقه في حل أزمة إنفلونزا الطيور ومتلازمة الشرق الأوسط.. هل ينجح القومي للبحوث في الوصول للقاح مضاد لكورونا.. أستاذ الفيروسات يرد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني
  • نعمل بشكل منفرد.. القومي للبحوث: نواصل جهودنا للتوصل للقاح للقضاء على وباء كورونا
  • القومي للبحوث: 
  • نمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة
  • جهزنا كتيبا للتوعية وكيفية الوقاية وكمامة طبية وبعض المطهرات


حرص المركز القومي للبحوث من اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره عالميا، على إيجاد مصل مضاد للفيروس تقديرا لتطورات الوضع التي طالت أبناء مصر أنفسهم، كما كان حريصا منذ بداية الأزمة على عدم الإدلاء بأي تصريحات بها تهويل أو تهوين، خاصة أنه كان له دور هام في إنتاج لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور، وبتحرك سريع وقت وصوله لمصر من سنوات.


وقال الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، إن الأزمة الحقيقية فيما يخص فيروس كورونا ليس في إيجاد لقاح له، بل في وقت الوصول له وإجراء التجارب للتأكد من فاعليته، مؤكدا أن جميع الباحثين في المركز يعملون في جميع الاتجاهات للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، ولذلك لأنه ليس هناك موعد محدد يمكن القول إنه سيتم الانتهاء من اللقاح به.


وأضاف "أحمد"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه من المؤكد عند الاستعداد لطرح العلاج سيتم الإعلان للجميع، موضحا أن جميع المراكز البحثية الدولية تعمل بشكل منفرد، من بينها المركز القومي للبحوث داخل مصر، فعلى الرغم من أنه يتواصل مع المراكز البحثية حول العالم، إلا أنه يعمل حاليا من أجل أبنائنا دون دعم خارجي للوصول إلى لقاح يعالج شعبنا.


وأكد أن المركز له سابق عمل في إيجاد لقاح لعلاج إنفلونزا الطيور وغيره من لقاحات خاصة بعلاج الفيروسات ساعدت على الحد من انتشار الفيروسات، منها ما يباع في الأسواق حاليا، كما كان لنا دور في حل أزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق وأن ظهرت في السعودية عام 2012.


وأشار أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، إلى أن المركز دائما يسير وفق الأحداث، بل والباحثون فيه سباقون من أجل وجود لقاح لأي فيروس جديد فقد بدأوا العمل بمجرد ظهور كورونا في إيجاد لقاح لعلاجه.


وقد حرص المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم على توضيح الأمور حول إجراءات المركز لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات، وأيضا مركز تميز علمى خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وله خبرة سابقة في إنتاج لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور.


وأوضح المركز القومى للبحوث، أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، تم تشكيل فرق عمل منها فريق برئاسة الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، ويعكف هذا الفريق الآن على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد ولم يصدر عن هذا الفريق أي تصريحات تخص المدة الزمنية التي يستغرقها إنتاج هذا الفاكسين.


وأشار المركز القومى للبحوث، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات، منها توفير حقيبة تحتوى على كتيب للتوعية وكيفية الوقاية وكمامة طبية وبعض المطهرات.
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