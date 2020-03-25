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رد فعل الإعلام الإيطالي على إرسال مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إن الجالية المصرية بروما تتبع كافة إجراءات الحكومة هناك لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.


وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن السبب فى زيادة أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى إيطاليا، هو عدم اتخاذها إجراءات وقائية جدية منذ بداية انتشار الفيروس.


وتابع: عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل أمس لـ 69157، المتوفيين 6820 ،المعافون من الفيروس 8326 متعافيا، المحتجزين في المستشفيات 21937.


وأوضح: الحكومة الإيطالية بدأت اتخاذ إجراءات الوقاية عندما بدأت تستشعر الخطر بعد زيادة الأعداد بطريقة مخيفة فى شمال إيطاليا.


وأكد رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: أن إيطاليا اتخذت قرارات بالأمس بوقف المصانع والشركات وجميع خطوط الإنتاج عدا خطوط الأدوية والمنتجات الغذائية.


وأوضح عيسى اسكندر: أن الجرائد الإيطالية تناولت مساعدة مصر لإيطاليا عبر إرسال مستلزمات طبيه باهتمام بالغ بعد تخلى العديد من الدول عنها فى هذه المحنة.

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