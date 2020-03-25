الصين تزف بشرى سارة عن وباء كورونا

أعلنت وزراة الصحة الصينية صباح اليوم الأربعاء، عن شفاء 90% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما جرى تسجيل 4 وفيات و47 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3284 وفاة و81397 إصابة حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 3 حالات وفاة من بين الأربعة تم تسجيلها في مقاطعة هوبي (الأكثر تضررا بسبب الفيروس وسط الصين)، فيما جاءت حالات الإصابة الوافدة من الخارج بواقع: 19 حالة تم تسجيلها في شنجهاي و5 في كل من بكين ومقاطعة قوانغدونغ و4 في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة فوجيان وحالتان في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعتي جيانغسو وسيتشوان وحالة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وتشجيانغ وشاندونغ وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 474 حالة.