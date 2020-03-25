رسائل جديدة من الرئيس الصيني لـ قادة العالم بشأن كورونا

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينج، رسائل جديدة إلى زعماء العالم، حث خلالها على ضرورة بناء مجتمع بشري له مستقبل مشترك لمكافحة التحديات العالمية مثل وباء فيروس "كورونا". مشددا على أن المهمة الأولى تكمن اليوم في تعزيز التعاون بين الدول.





ووفقا لـ وكالة "شينخوا" الرسمية، أكد الرئيس الصيني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، على انتشار المرض وتفشيه السريع في معظم أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الصين تنشر كل المعلومات المتوفرة لديها حول الوباء أول بأول، وذلك يأتي انطلاقا من التزامها بمبدأ مجتمع بشري يوحده مستقبل موحد ويتميز بأسلوب تعامل نزيه وشفاف ومسؤول مع التحديات.





وشدد الرئيس الصيني على مهمة مكافحة كورونا تتطلب اليوم تعزيز التعاون بين الدول.





ومن جانبه، قال بولسونارو، إن المرض ينتشر في البرازيل خلال الوقت الراهن، معبرا عن شكر الجانب البرازيلي للصين لتيسيرها شراء الإمدادات الطبية اللازمة.





وفي مكالمة أجراها مع الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، أكد الرئيس الصيني، أن "حيوية وأهمية بناء مجتمع مستقبل مشترك أصبحتا أكثر إلحاحا مما كانتا عليه سابقا بالنسبة للبشرية كلها في ظل المعركة ضد وباء "كورونا".





وصرح شي جين بينج، في هذا السياق، بأن الصين تشارك كل خبرتها في مجال الوقاية من المرض ومكافحته ومعالجته مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، وتفعل كل ما بوسعها لمساعدة الدول الأخرى، مشددا على أن "المجتمع الدولي توصل إلى توافق يؤكد أن الصين قدمت تضحيات ضخمة في مكافحة الفيروس ووفرت وقتا ثمينا للعالم برمته".





هذا وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.





وبحسب الإحصائيات الدولية، فإن كورونا أودى بحياة نحو 4100 شخص حول العالم.



