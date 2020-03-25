بدون الذهاب للطبيب.. 5 طرق تكشف ضعف جهازك المناعي

وتزايد عدد الحالات المصابة به عالميا بشكل يومي، مما استدعى اتخاذ بعض الإجراءات منها فرض حظر التجول لتقليل الاختلاط للسيطرة على الفيروس التاجي الذي ينتقل بالعدوى، يبحث الجميع عن طرق زيادة المناعة كي يستطيع الجسم الصمود أمام أي فيروس .





البعض يعاني من ضعف نقص المناعة وهم مهددون بمضاعفات فيروس كورونا في حالة الإصابة به، لكن كيف يمكنك اكتشاف ضعف جهازك المناعي ؟.





بحسب موقع healthline، هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص تنذر يضعف جهاز المناعة ويمكن اكتشافها بسهولة وهي ..





1-الشعور بالتعب والإرهاق باستمرار حتى بعد الاستيقاظ





2- أقل مجهود تبذله يسبب لك إرهاق و خمول





3- الشعور الدائم بالدوحة فهي علامة على فقر الدم





4- الإصابة بالبرد و الانفلونزا بشكل مستمر





5- جروحك بطيئة الشفاء وتحتاج وقت حتى تلتئم

في ظل تفشي فيروس كورونا