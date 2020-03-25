من غير كلور.. 5 طرق آمنة لتعقيم المنزل من فيروس الكورونا

يعتقد بعض الناس أن خلط المنظفات ببعضها فكرة جيدة لإنتاج منظفٍ أقوى وأكثر فاعلية، والحقيقة أنّ ذلك الخلط قد يُحدِث بالفعل فرقًا كبيرًا، ولكنٍ في المقابل قد يُسبّب خطرًا أكبرَ على الصحة، حيث إنّ المنتجات الكيماوية قد تكون آمنةً إذا استخدمناها كما هي، ولكنْ عند خلْطها قد تتفاعل لتُنتج غازاتٍ ضارة.





قدمت خبيرة الصحة الدكتورة سوسن غزال، طريقة الصحيحة والصحية لتعقيم وتنظيف المنزل، بدون استخدام الكلور المسبب فى بعض الحوادث.



