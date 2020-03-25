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من غير كلور.. 5 طرق آمنة لتعقيم المنزل من فيروس الكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتقد بعض الناس أن خلط المنظفات ببعضها فكرة جيدة لإنتاج منظفٍ أقوى وأكثر فاعلية، والحقيقة أنّ ذلك الخلط قد يُحدِث بالفعل فرقًا كبيرًا، ولكنٍ في المقابل قد يُسبّب خطرًا أكبرَ على الصحة، حيث إنّ المنتجات الكيماوية قد تكون آمنةً إذا استخدمناها كما هي، ولكنْ عند خلْطها قد تتفاعل لتُنتج غازاتٍ ضارة.

قدمت خبيرة الصحة الدكتورة سوسن غزال، طريقة الصحيحة والصحية لتعقيم وتنظيف المنزل، بدون استخدام الكلور المسبب فى بعض الحوادث.

خطوات بسيطة للوقاية من الكورونا في المنزل 

- الخل الأبيض: يوضع لكل 1 لتر مياه 25 مل خل أبيض لمسح المقابض الأبواب ونقع الخضار قبل استعمالها مسح الموبايل والمفاتيح
- الصابون: كاف لقتل الفيروس
- جيل مناديل أو مطهر: يوضع 100مل  جل الوفيرا او صبار عادي مع 25 مل كحول مركز 75%  مع ملعقة صغيرة زيت عطري او زيت زيتون يتم خلطهم واستخدامه للتطهير او وضع مناديل قطنيه ونقعها في المزيج مع اغلاق العلبه جيدا 
- نضع على باب المنزل دعاسه مبللة بديتول او مطهر او خل لننظف اسفل الحذاء  قبل الدخول للمنزل
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