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مرأة

شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:46 م
فيروس هانتا
فيروس هانتا
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رشا عوني
منذ الإعلان عن وفاة شخص صيني أمس بعد إصابته بفيروس هانتا ، بدأ الكثير اليث عن هذا الفيروس الذي ظهر مجددا في الصين بالوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا الذي تفشى بشكل مرعب و يزداد عدد الحالات المصابة به يوما بعد يوم .

فيروس هانتا رغم ان أعراضه أكثر قوة وخطورة من فيروس كورونا إلا أنه لا ينتقل عن طريق العدوى بين البشر مثل فيروس كورونا الذي ينتقل عن طريق رذاذ الفم و الأنف ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

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نشرت بعض المواقع العالمية شكل فيروس هانتا تحت المجهر ، حيث أكدت التقارير أنه قديم وتم اكتشافه أول مرة في روسيا عام 1913.

وينتقل فيروس هانتا عن طريق القوارض و التعامل المباشر مع بولدها و لعابها و برازها لكنه غير معدي بين البشر مثل فيروس كورونا .
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر
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