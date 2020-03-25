شاهد.. شكل فيروس هانتا تحت المجهر

منذ الإعلان عن وفاة شخص صيني أمس بعد إصابته بفيروس هانتا ، بدأ الكثير اليث عن هذا الفيروس الذي ظهر مجددا في الصين بالوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا الذي تفشى بشكل مرعب و يزداد عدد الحالات المصابة به يوما بعد يوم .
فيروس هانتا رغم ان أعراضه أكثر قوة وخطورة من فيروس كورونا إلا أنه لا ينتقل عن طريق العدوى بين البشر مثل فيروس كورونا الذي ينتقل عن طريق رذاذ الفم و الأنف ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس.
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نشرت بعض المواقع العالمية شكل فيروس هانتا تحت المجهر ، حيث أكدت التقارير أنه قديم وتم اكتشافه أول مرة في روسيا عام 1913.
وينتقل فيروس هانتا عن طريق القوارض و التعامل المباشر مع بولدها و لعابها و برازها لكنه غير معدي بين البشر مثل فيروس كورونا .