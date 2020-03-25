بعد وفاة حالة.. 7 فروق بين فيروس كورونا وهانتا





فيروس هانتا يشغل بال الكثير منذ الإعلان عنه أمس بعد وفاة شخص صيني بسببه و وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس يشغل بال الكثير منذ الإعلان عنه أمس بعد وفاة شخص صيني بسببه و وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس هانتا ، ليقع الناس في حيرة بين فيروس كورونا و هانتا وايهما أكثر خطرا على الإنسان.





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في ظل التقارير التي تم نشرها أمس في المواقع الصحفية العالمية حول فيروس هانتا في الصين ، اليك 5 فروق بين فيروس كورونا و فيروس هانتا ..





1- فيروس كورونا ينتقل بالعدوى أما فيروس هانتا لا ينتقل بالعدوى بين البشر





2- فيروس كورونا لا يوجد علاج له حتى الآن أما فيروس هانتا له لقاح تم تطويره منذ سنوات





3- فيروس كورونا التاجي المستجد هو سلالة جديدة من الفيروس لكن فيروس هانتا قديم وتم اكتشافه منذ 50 سنة





4- فيروس كورونا أعراضه تظهر خلال أسبوعين أما فيروس هانتا أعراضه أخطر وتظهر بشكل سريع على المصاب





5- مصابة فيروس كورونا يحتاجون العزل بشكل كامل أما مصابي فيروس هانتا لا يتم عزلهم بل يتلقون العلاج بشكل طبعي مثل نزلة البرد





6- فيروس كورونا يرتكز في الحنجرة والرئة أما فيروس هانتا يؤثر على الكلى والكبد والجهاز لو نفسي بالكامل .





7- فيروس كورونا ينتقل بالعدوى عن طريق رذاذ الأنف الأنف الفم ولمس الأسطح التي تحمل الفيروس أما فيروس هانتا بنت فقط عن طريق القوارض والألعاب الخاص بها والبول والبراز أيضا.

المصائب لا تأتي فرادا .. هكذا يوصف الوضع الحالي بعد تفشي فيروس كورونا في دول العالم وتزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس بشكل يومي، وفي نفس الوقت الذي يحارب فيه العالم كورونا، ظهرفي الصين مرة أخرى ليتفاقم للوضع من جديد.