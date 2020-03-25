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مرأة

متخافش منه .. 6 معلومات مطمئنة عن فيروس هانتا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:15 م
فيروس هانتا
فيروس هانتا
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رشا عوني
في ظل الذعر الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميا وكذلك الوفيات، ظهر فيروس هانتا في الصين بعد أن بدأت الدولة العملاقة في السيطرة على فيروس كورونا.

رعب أصاب العالم منذ أمس بعد الإعلان عن وفاة أول شخص صيني بعد إصابته فيروس هانتا وإصابة عدد من الحالات، لكن الأمر الواقع يختلف فيروس هانتا تماما عن فيروس كورونا ورغم أن أعراضه أكثر خطورة وقت ما بالإنسان إلا أن كورونا أشد خطرا.

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بحسب موقع daily mail البريطانية اليك معلومات هامة عن فيروس هانتا تجعلك لا تقلق منه تماما ...

1- فيروس هانتا لا ينتقل بالعدوى مثل فيروس كورونا.

2- فيروس هانتا ينتقل عن طريق التعامل مع القوارض فقط او ملامسة البول او اللعاب الخاص بها .

3- فيروس هانتا ليس جديدا بل تم اكتشافه منذ 50 سنة إيان لقائه موجودا بالفعل مع بعض الأدوية الأخرى .

4- الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية الغابات او الحقول هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس هانتا.

5-فيروس هانتا ينتقل في الهواء لانتقال جزيئات الفيروس من بول القوارض و لعابها و برأيها.

6- المضادات الحيوية و أدوية الحمى لها تأثير كبير على علاج فيروس هانتا .
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