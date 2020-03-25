بسبب حظر التجول.. تعرف على مواعيد العمل الجديدة بـ ميناء الإسكندرية

أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بيانا بتعديل مواعيد العمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، تنفيذا لقرار حظر التجوال ليلا.





كان رئيس الوزراء أعلن، أمس، فرض حظر تجول ليلي في البلاد بدءا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء.





ووفقا للربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، يجري العمل كالتالي:





- العمل داخل الميناء بالنسبة لحركة "الشحن والتفريغ والسفن والقاطرات والبضائع والإدارة الإلكترونية والأمن والعمليات والموازين" على مدار 24 ساعة .





- العمل على بوابات الأفراد "دخول/ خروج" يكون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.





- العمل على بوابات الشاحنات "دخول/ خروج" يكون اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء.





- العمل بالتحصيل اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء.