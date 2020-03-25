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الطب الوقائي: إجراءات الحكومة تقي المصريين من فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:55 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
ناشد الدكتور علي حسين أستاذ الطب الوقائي، المواطنين بالبقاء في المنزل والالتزام بكل الإجراءات التي أكدتها منظمة الصحة العالمية، سواء بغسل الأيدي والنظافة بشكل مستمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت لحماية المصريين، ويجب على المواطنين الالتزام بها؛ لأنها تقي الشعب من الفيروس.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء تحليل لأكثر من 25 ألف مواطن قادمين من الخارج، وتوصلنا منهم إلى حالات تم عمل اللازم لها. 

وأضافت وزيرة الصحة، أن حالة مصابة بفيروس كورونا نقلت العدوى لـ 54 حالة.

وقررت زايد، صرف العلاج ٣ أشهر من ألبان الأطفال والأمراض المزمنة، مع غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتوقيع الكشف من الوحدات الصحية مع إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية.
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