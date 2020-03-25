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أخبار البلد

يا فرحة الفيروس ..زحمة فى مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا .. وأسامة هيكل يرد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:13 م
أسامة هيكل - وزير
أسامة هيكل - وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على الصورة المتداولة من المؤتمر الصحفي اليوم له ولوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي شهدت زحاما شديدا رغم التحذيرات من فيروس كورونا.

وقال أسامة هيكل "بخصوص ما تم تداوله من انتقادات بشأن ما حدث في مؤتمر اليوم أنه بالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر بمقر وزارة الصحة، وتوزيع الكمامات على جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين إنه فوجئ بالزحام الشديد وللأسف لم يكن أمامهم سوي المفاضلة بين أمرين إما تأجيل المؤتمر للمرة الثانية أو إلغاؤه تمامًا مما يعني عدم صدور أي بيان اليوم.

وتابع قائلًا: "لكن تم عقد المؤتمر في عجالة والانتهاء منه سريعًا فلم يستغرق المؤتمر سوي القليل من الوقت لصدور البيان، وذلك منعًا لانتشار الفيروس"، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمرات القادمة بأماكن مفتوحة وجيدة التهوية وسيكون علي الأغلب بمقر وزارة الإعلام بجاردن سيتي.
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