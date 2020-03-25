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رياضة

بعد إعلان رحيل عاشور وإكرامي.. من يرتدي شارة القيادة بالأهلي؟ صدى البلد يجيب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:31 م
شريف اكرامي وحسام
شريف اكرامي وحسام عاشور
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مجدي سلامه
حسم النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بشكل رسمي موقفه من الثنائي حسام عاشور و شريف إكرامي ، أحدا أهم لاعبيه في السنوات الأخيرة ، والذي قضى برحيل الثنائي عن النادي بنهاية الموسم، حيث ينتهي عقدهما ولم يتم الاتفاق على التجديد، ليكتب بذلك الثنائي نهاية مشوارهما مع الأهلي.

إكرامي وعاشور كانا هما اللاعبان الأكثر تقلدا لشارة الكابتن في السنوات الأخيرة، حيث إنهما من أقدم اللاعبين في قائمة المارد الأحمر، وحتى موسمين كانت الشارة لا تخرج من بينهما ومن بعد إعلان رحيلهما..

يجيب صدى البلد عن ..." من سيرتدي شارة القيادة" خلال السطور التالية :.

بعد رحيل الثنائي من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، ستنتقل الشارة بالتبعية إلى اللاعبين الأقدم بصفوف الفريق، وهناك 5 لاعبين ستدور الشارة بينهم، وفقا لاعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عليهم في التشكيل الأساسي.


اللاعب الأول سيكون أحمد فتحي الظهير الأيمن والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديده حتى الآن، ثم سيكون بعده وليد سليمان الذي تم لتجديد له موسمين مؤخرا.


ومن بعد ذلك يأتي في القائمة الحارس محمد الشناوي ومعه المدافعان رامي ربيعة وسعد الدين سمير، حيث أن هذا الخماسي يعد هو الأقدم بالفريق.


ووفقا للتشكيل الذي يلعب به الأهلي دائما، سيكون الشناوي هو الكابتن في غالبية مباريات الفريق، كونه الوحيد من بين هذا الخماسي الذي يضمن اللعب أساسيا.



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