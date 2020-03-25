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فن

القوية لـ نوال الزغبي تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:23 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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آيه عاطف
حققت أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ شركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".


تقول كلمات الأغنية :"بهجرك قسي عودي .. بعيني الفرح شفتو .. عم بفرض وجودي .. ال معك ما عرفتو .. أنا ال ما فيك تجرحا / قوية قبلك سمّوني .. أنا دموعي ما بمسحا ... أنا بمسح يللي بكوني .. كل جرح وأنا بخير .. وتنعاد عليك المواجع .. ما فيي قلك غير .. قلبي اللي حبك مش راجع".

"القوية" کلمات مازن ضاهر، والحان  فضل سلیمان، وتوزیع : جیمی حداد، ومیکس & ماسترینج محمد المقهور.
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