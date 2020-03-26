وزير النقل: عدد من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات





وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مشروعات الإسكان كثيفة العمالة ويمكن توقفها لتأمين حياة العمال أما مشروعات الطرق قليلة العمالة.







وأوضح وزير النقل، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين في الشركات التي تعلق نشاطها ـ لافتا إلى أن هناك 5 ملايين موظف وعامل وفني ومهندس يعملون في قطاع الإنشاءات بشكل مباشر وأخرين في مصانع الحدايد والبويات والنقل.









وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن إجراءات جديدة في مترو الأنفاق لمواجهة الزحام الشديد خلال آخر ساعات اليوم وقبل بدء موعد حظر التجوال.









وقال الوزير انه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات إلى دقيقتين ودقيقة ونصف، مشيرا إلى أن الزحام الشديد الذي وقع اليوم لن يتكرر.









ووجه وزير النقل، نداء للمواطنين، قائلا :"اخرجوا من أعمالكم قبل موعد الحظر بوقت كاف حتى لا تتسببوا في زحام، وممكن تخرج من العمل على الساعة 3 أو 3 ونص، علشان تحافظ على نفسك وعلى بلدك".