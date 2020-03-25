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أخبار العالم

بارقة أمل جديدة.. اكتشاف علاج آخر لـ كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:51 م
اكتشاف علاج آخر
اكتشاف علاج آخر لـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن عدد من الأطباء في ولاية نيويورك الأمريكية، أنهم عالجوا مرضاهم المصابين بفيروس كورونا المستجد، بإعطائهم فيتامين سي، مؤكدين أنه أثبت فعالية في تحسن حالاتهم بشكل ملحوظ.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، قالت المستشفيات في نيويورك إن المصابين بفيروس كورونا الذين أخذوا جرعات عالية جدًا من فيتامين سي، أصبحوا أفضل بكثير من أولئك الذين لم يتناولوه.

وعلى الرغم من ذلك، حذر الخبراء من أن هذا العلاج تجريبي ولا يوجد حاليًا دليل قوي على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا "كوفيد 19".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس حصد أرواح آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

فيما قال الدكتور أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة والرعاية المركزة، إن مرضى العناية الذين يعانون من كورونا، وتلقوا على الفور  1500 ملليجرام من فيتامين سي، ثم استمروا في أخذ نفس الجرعة عدة مرات في اليوم، أصبحوا أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحقنوا به.

وأشار إلى أنه أجرى ذلك بناء على تجارب أجراها أطباء صينيون في شنجهاي.
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