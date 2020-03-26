أحمد رمزي: الزمالك بطل القرن الحقيقي.. والأكثر شعبية في الوطن العربي

تحدث أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، عن أحقية الفارس الأبيض بلقب نادي القرن.





وأبدى "رمزي"، عبر قناة "الزمالك"، حزنه لعدم حصول الفريق على لقب نادي القرن، مطالبا بإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي.





وتابع "ا لشعب الكويتي يحب الزمالك كثيرًا، الجميع يعلم أن أغلب العالم العربي والأفريقي يشجع ويحب نادي الزمالك".

وأضاف "لقد تربينا داخل نادي الزمالك على البطولات، يجب على الجيل الحالي أن يعلم ما هو كيان نادي الزمالك، لم ألعب لأي نادٍ سوى الزمالك وكذلك خلال مسيرتي التدريبية والإدارية".





وأوضح "يوما ما الزمالك كان أفضل فريق في العالم، ونحن أول نادٍ يتأهل لكأس العالم للأندية والجميع يتذكر ذلك لكن البطولة لم تلعب وقتها، هناك من ينسى تلك الأمور".





وشدد "رمزي"، علي أنه يجب أن نسأل مصطفى مراد فهمي ليوضح لنا كيف تم احتساب النقاط، مشيرا إلى أن بطولة أبطال الدوري كان يجب أن تكون نقاطها أكبر، فكيف لم يحصل الزمالك على هذا اللقب.





واختتم أحمد رمزي، تصريحاته، بأن الزمالك لا يقف على لاعب مهما كان اسمه، الزمالك فاز ببطولتين في أسبوع أمام الترجي والأهلي وهما أندية مصنفة، هنا في الكويت الفرحة كانت كبيرة.