عشان العضلات ما تفسيش.. حفلات رقص لـ منى هلا بالحجر المنزلي

اعملوا حفلات فى البيت و بلاش خروج يا حلوين... هنزلكم ليستة اغانى لطيفة للرقص و هتعجب الجيل الكبير.و الصغير بتاع التويست و حتى اغانى تمانينيات و تسعينات اللى كنا بنرقص عليها فى الديسكو زمان... اعملوا حفلة فى البيت مع ماما و بابا و عيالكم و ارقصوا عشان تتحركوا و العضلات ماتفسيش 😘😘😘 البسوا لبس خروج و ارقصوا مع حبايبكم يمكن دى فرصة نقرب من بعض و نتواصل و نهدا شوية من الشغل و رتم الحياة السريع... خليك فى بيتك ابوس ايدك و احتفل منازل 🏘 انا لبست فستان سبعيناتى و هحتفل منازل Vaya con dios Nah neh nah Weezer Beverly Hills Sex Bomb Tom jones The weather girls it's raining men Thelma Houston don't leave me this way Chubby Checker The twist The trashmen The bird is the word Shakira La Toruta Ricky Martin Jaleo Ricky Martin Shake your Bonbon Raffaella Carra A Far L'amoure comincia Tu Ace of base All that she wants Alexia Uh la la la Alicia keys Karma Bill Withers Better off dead Body Rockers i like the way you move Black eyes peas My style Carrapicho Chiki Chiki ta Cee le green Fuck You Cee le grenn Crazy Cheb Khaled Zina Zina Cheb Mami Nos couleurs Cheb Mami Parsien du Nord Down in Mexico the Coasters Dr Alfons Ana mesh bangere7 Earth wind and fire Fantasy Elton John I'm still standing Elvis Presley Little less conversation Elvis presley Crazy little thins called love Queen Back chat Queen An other one bites the dust Eruption one way ticket Faudel Je veux vivre Joan Jett I love rock n roll T rex children ogf the revolution Khaled Le jour viendra Madonna La isla Bonita Marc Anthony I've got you Mouse Horny Nat king cole walkingmy baby back home Nat king cole Brazilian love bird Nat kingcole these foolish things Orchestra El Gusto Haramtoum Bik Nouassi Orchestra El Gusto Banat El Youm Panjabi MC Mundian To Bach Ke Rachid Taha Menfi