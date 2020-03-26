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رياضة

مصطفي مراد يرد على نجم الزمالك : الأهلي بطل القرن

الخميس 26/مارس/2020 - 01:40 ص
مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي
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حسن العمدة
ردَّ مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي علي تصريحات احمد رمزي نجم الزمالك السابق عبر قناة الزمالك بشأن احقية الفارس الابيض بلقب نادي القرن الحقيقي وفتح الملف مرة أخري .

وقال فهمي عبر قناة أون تايم ، ان مقاطعة الأهلي لبطولات كاف بعد سوبر 94 قلص الفارق مع الزمالك في الصدارة.

وشدد فهمي ، علي أننا وضعنا معايير تصنيف الأندية الإفريقية عام 1995، بمناسبة مرور 30 سنة على بداية بطولاتها.

واختتم مصطفي فهمي ، تصريحاته ، انه طبقنا تلك المعايير عند وضع لقب نادي القرن، ولم يعترض أي شخص على المعايير التي وضعناها منذ البداية، فلماذا تم الهجوم بعد إعلان الأهلي نادي القرن بناءً على نفس المعايير الموضوعة سلفا.

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