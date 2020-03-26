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توك شو

أبو العطا: الإجراءات الوقائية للحكومة ستظهر ثمارها في المستقبل.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 03:07 م
كورونا
كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إننا لا نستطيع الفصل بين الوضع فى مصر  والوضع العالمى بخصوص الفيروس ، منوها إلى أن بدأ حالات فيروس كورونا  فى مصر بناءً على ظهور حالات قادمة من خارج البلاد .

وأضاف الدكتور عمر أبو العطا ، من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " أن الوضع فى مصر مطمئن حتى الآن مقارنًة بباقي الدول المحيطة.

وأشار مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ، أن بؤرة الوباء فى مصر هى ايطاليا فى الوقت الحالي ، منوها إلى أن 
أوروبا تشهد العديد من حالات الاصابة أو الوفاة .

وتابع مسؤول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ، اننا على تواصل دائم مع منظمة الصحة فيما يخص تحديث البيانات وأعداد المصابين وتتبع المخالطين .

وأكد أن الوضع الحالى مطمئن ولكن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة وسيظهر ثمارها فى المستقبل عن طريق الوعى المجتمعى و تنفيذ الإجراءات لأن الغرض  منها هو تقليل أماكن الازدحام  والاتصال المباشر .
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