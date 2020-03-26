أبو العطا: الإجراءات الوقائية للحكومة ستظهر ثمارها في المستقبل.. فيديو

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إننا لا نستطيع الفصل بين الوضع فى مصر والوضع العالمى بخصوص الفيروس ، منوها إلى أن بدأ حالات فيروس كورونا فى مصر بناءً على ظهور حالات قادمة من خارج البلاد .





وأضاف الدكتور عمر أبو العطا ، من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " أن الوضع فى مصر مطمئن حتى الآن مقارنًة بباقي الدول المحيطة.





وأشار مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ، أن بؤرة الوباء فى مصر هى ايطاليا فى الوقت الحالي ، منوها إلى أن

أوروبا تشهد العديد من حالات الاصابة أو الوفاة .





وتابع مسؤول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ، اننا على تواصل دائم مع منظمة الصحة فيما يخص تحديث البيانات وأعداد المصابين وتتبع المخالطين .



