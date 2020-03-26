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محافظات

تساقط أمطار خفيفة على الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:42 م
تساقط أمطار
تساقط أمطار
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شهدت محافظة الجيزة تساقط أمطار خفيفة اليوم الخميس، فى ظل استمرار الرياح المعتدلة التي تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة .

تشهد الأحوال الجوية اليوم الخميس، أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة بالبلاد يصاحبها نشاط مثيرة للرمال والأتربة، حيث يكون الطقس على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة الطقس على السواحل ووسط سيناء، ما بين المعتدل واللطيف نهار شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون معتدل نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما شمال الصعيد يكون معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى تسجل 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 33 والصغرى 16، وقنا العظمى 35 والصغرى 16، الأقصر 36 الصغرى 18، وأسوان العظمى 37 والصغرى 20.

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