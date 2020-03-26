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برلمان

الوفد يطالب البنوك بتنفيذ قرارات «المركزي» للتيسير على المواطنين

الخميس 26/مارس/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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معتز الخصوصي
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة إلزام كافة البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "قوطة"، في بيان، اليوم، إن البنك المركزي المصري قرر تأجيل سداد الأقساط ومستحقات البنوك لدى المواطنين والعملاء، كان هدفها الأساسي محاولة التخفيف على المواطنين ودعمهم لتقليل وطأة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيرس كورونا المستجد.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كله ثقيلة على الأنظمة سواء اقتصادية أو صحية حتى في أكبر دول العالم.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن الإجراءات الاحترازية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد غير مسبوقة، وهذه أكثر المرات التي تعاملت فيها الحكومة بجدية وحزم شديدين في مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أهمية الدور الوطني لقطاع البنوك والقطاع المصرفي في دعم توجهات الدولة في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في تفشي وباء كورونا المستجد.
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