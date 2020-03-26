بسبب فيروس كورونا.. 5 آلاف خطاب من الكاراتيه المصري للنوادي ومركز الشباب

ناشد الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، رؤساء مجلس إدارات الهيئات الرياضية، والتي تتنوع ما بين أندية ومراكز شباب، من خلال إرسال خطابات توصية لدعم ومساندة مدربي الكاراتيه لديهم وصرف رواتبهم كاملة لحين تخطي الأزمة الراهنة.





وأوضح «الدهراوي» في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تكليف رؤساء مجالس إدارات مناطق الكاراتيه بالفروع -المحافظات - بإرسال خطابات مناشدة وتوصية إلى النوادي ومركز الشباب التابعة لكل منطقة –فرع- لصرف رواتب مدربي الكاراتيه لديهم خلال فترة وقف النشاط الرياضي والتي من المقرر أن تستمر حتى 15 إبريل المقبل للعام الجاري.





وقال رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه إننا مسئولون عن المدربين وكل أعضاء رياضة الكاراتيه خاصة ونتشارك مع الدولة مسئولية مصر، مؤكدًا دعمه المطلق للدولة تحت أي ظرف وأيًا كانت السُبل في كل ما تتخذ من قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وجاء نص الخطابات كما يلي:

السيد الفاضل/ رئيس مجلس إدارة (نادي / مركز شباب)

تحية طيبة وبعد،،

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه لسيادتكم بخالص التحية والتقدير.

نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى توقف أغلب الأعمال والأنشطة، والتي بها تجمعات ومنها بالطبع القطاع الرياضي ونشاط الكاراتيه، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الممارسين والأجهزة الفنية والإدارية، لذلك فإن الاتحاد المصري للكاراتيه، في ظل هذه الظروف الصعبة وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية يدرس بشتى السبل والطرق كيفية دعم المدربين.

لذا

نناشد سيادتكم بمساندة مدربي الكاراتيه بناديكم –مركزكم- هيئتكم الموقرة في هذه الفترة الصعبة والحفاظ على صرف رواتبهم في المواعيد الطبيعية للصرف، حيث إن غالبية المدربين ليس لهم مصدر دخل آخر غير تدريب الكاراتيه ، وذلك حتى يمكن الوقوف بجانبهم في هذه الفترة الصعبة تقديرًا لما قدموه من إنجازات وبطولات مختلفة.

داعين الله أن يحفظ الرياضيين وشعب مصر العظيم.





وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه/ محمد الدهراوي





جدير بالذكر أن أعداد الهيئات الرياضية ومراكز الشباب تزيد عن خمسة آلاف هيئة، فبحسب تصريح للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يبلغ عدد الأندية الرياضية في مصر 1200 نادي، ووفقًا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، في أحدث بياناتها لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018م، بلغ عدد المنشـآت الـرياضية 5148 منشــأة رياضية عــام 2018 م على مستوى الجمهورية ، والتي تتنوع ما بين نادي ومركز شباب.



