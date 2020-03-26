أسباب شائعة للإصابة بسرطان الفم وعلامات احذرى تجاهلها

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الاصابة هى الاصابة بقروح داخل الفم لأسباب عشوائي وتعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم.





