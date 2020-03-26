AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب شائعة للإصابة بسرطان الفم وعلامات احذرى تجاهلها

الخميس 26/مارس/2020 - 04:41 م
سرطان الفم
سرطان الفم
Advertisements
لمياء الياسين
يعد سرطان الفم من أقل أنواع السرطانات شيوعا التى لا يتم تشخيصها بسهولة في مراحل مبكرة لأن أعراضه عادة لا تظهر إلا بعد تقدم المرض وتعد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الفم. 

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الاصابة هى الاصابة  بقروح داخل الفم لأسباب عشوائي وتعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم.

أما عن العلامات المبكرة لسرطان الفم هى نزيف في تجويف الفم و فقدان الأسنان أو الأسنان السائبة وألم عند البلع و ألم في الفم أو الرقبة وجفاف الفم و التهابات متكررة في الحلق أو اللثة وتغيرات في صوت.

أما عن  العلاج الوحيد لسرطان الفم هو العلاج الإشعاعي لكن في مراحلة المبكرة وعلى الرغم من أن سرطان الفم لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل سرطان الدم. ويصيب سرطان الفم- في المقام الأول- الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

عوامل وراثية وبيئية وراء الإصابة بسرطان الدم.. 9 أعراض خطيرة تنذر بـ اللوكيميا ونزيف الأنف أبرزها.. النوع الثالث يصيب الأطفال.. وبهذه الطريقة يتم التعامل وعلاج المرض

قبل فوات الأوان.. أعراض سرطان الثدى ومراحل تطوره

الأمل موجود.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بسرطان الثدي؟

سرطان الغدة الدرقية .. 3 أسباب للإصابة ولا يؤدي للوفاة

قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

ترشيحاتنا

شهادات ادخار بعائد 15%.. المصريون دفعوا 25 مليار جنيه في 4 أيام

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدى كورونا ويحدد موعد عودة الدوري

تدافع ملايين البشر لـ شراء أجهزة التنفس الصينية.. فيديو

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد إصابة زميله بكورونا.. صور

السلطات السعودية تنشر تفاصيل جديدة عن الباصق على السيارات لنقل كورونا

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من كورونا.. أفضل طريقة للتخلص من الجوانتي والكمامة

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول