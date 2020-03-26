أسباب شائعة للإصابة بسرطان الفم وعلامات احذرى تجاهلها

يعد سرطان الفم من أقل أنواع السرطانات شيوعا التى لا يتم تشخيصها بسهولة في مراحل مبكرة لأن أعراضه عادة لا تظهر إلا بعد تقدم المرض وتعد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الفم.
ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الاصابة هى الاصابة بقروح داخل الفم لأسباب عشوائي وتعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم.
أما عن العلامات المبكرة لسرطان الفم هى نزيف في تجويف الفم و فقدان الأسنان أو الأسنان السائبة وألم عند البلع و ألم في الفم أو الرقبة وجفاف الفم و التهابات متكررة في الحلق أو اللثة وتغيرات في صوت.
أما عن العلاج الوحيد لسرطان الفم هو العلاج الإشعاعي لكن في مراحلة المبكرة وعلى الرغم من أن سرطان الفم لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل سرطان الدم. ويصيب سرطان الفم- في المقام الأول- الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.