الحالة اكتشفت من أسبوع .. تفاصيل وفاة أستاذ بجامعة الأزهر بفيروس كورونا

شهدت كلية العلوم بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، أول وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الأساتذة المتفرغين بقسم الكيمياء.





وكشف مصدر بالكلية، رفض ذكر اسمه، أن الكلية ااتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فور ظهوره في مصر وتم تعقيم الكلية بالكامل، منوها أن تم توجيه رسالة لاثنين من الأساتذة من ضمن المتواجدين مع الحالة قبل وفاتها بالفيروس.





وأوضح المصدر، أنه تم اكتشاف الحالة منذ أسبوع تقريبا ومن ذلك الحين تم نقلها مباشرة من خلال وزارة الصحة إلى مستشفى العزل الطبي بالعجمي في الإسكندرية.





وأشار إلى أن الكلية حينما علمت بالإصابة تم غلق المبنى بالكامل لمدة أربعة أيام وتم تكثيف عملية التعقيم لكل جزئية في المبنى حماية وحرصا على صحة الأساتذة والعاملين.





وأكد أن الكلية الآن مغلقة تماما وسيتم مباشرة العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل بنظام التناوب بين العاملين طبقا لقرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة إلى النصف.