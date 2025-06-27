مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 ومواعيد المباريات

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد صعود ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي عن المجموعة الثامنة.

الهلال هو الفريق العربي الوحيد المتأهل إلى دور الـ16، بعد انتهاء مشوار كل من: الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

الأندية المتأهل إلى دور الـ16 ومواعيد المباريات

الرباعي البرازيلي (بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي)، إنتر ميامي الأمريكي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ 16 غدا السبت بإقامة مباراتي بالميراس البرازيلي مع مواطنه بوتافوجو، وبنفيكا البرتغالي أمام تشيلسي الإنجليزي.

وتستكمل المواجهات بعد غد الأحد، بمباراتي باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي الأمريكي، وفلامنجو البرازيلي أمام بايرن ميونخ الألماني، ثم تقام مباراة وحيدة يوم الإثنين المقبل بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي.

وتستأنف لقاءات الدور ثمن النهائي للمونديال يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الهلال السعودي، ويوفنتوس الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني، على أن تختتم منافسات دور الـ 16 يوم الأربعاء القادم بمباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي.