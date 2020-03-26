بالتعاون بين المحافظة وأبو العينين.. حملة التطهير والتعقيم بجنوب الجيزة تواصل عملها ..صور

تواصلت لليوم الثانى على التوالى حملة تطهير وتعقيم شوارع وميادين حي جنوب الجيزة وذلك بالتعاون بين مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب والإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بمحافظة الجيزة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين.





بدأت الحملة باجراء عملية تعقيم وتطهير بشوارع جمال عبد الناصر والمجزر الألى بالمنيب وانطلقت للاستكمال باقى مناطق المنيب ثم القصبجي والبكباشي حيث رشت الحملة المطهرات من منزل إلى منزل بالشوارع والميادين في المناطق المذكورة، وسوف تستكمل باقى شوارع وميادين الجيزة تباعا.





يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي يقوم بها النائب محمد أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية من أجل التصدي لفيروس كورونا بدائرة الجيزة والتي بدأت بحملة توعية موسعة من خلال مؤسسة أبو العينين لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والتي يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.