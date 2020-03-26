AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. شجار بسبب رفض مستشفيات الصين استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تداول ناشطون على الموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر مشاجرة بين طاقم طبي بإحدى المستشفيات الصينية وشخص مصاب بفيروس كورونا.

وبحسب الفيديو، فإن المستشفى رفضت استقبال مرضى مصابين بفيروس كورونا، حتى تحافظ على تسجيل صفر إصابات جديدة بالفيروس، بعد أن أعلنت التغلب عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الاشتباه في حالة.. فلسطين تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد

حقيقة استقبال مواطن صينى مصاب بفيروس كورونا في مستشفى كفر الدوار

بالسيلفي.. العاملون بمستشفى كفر الدوار ينفون شائعة رفض استقبال مواطن صيني لإصابته بـ فيروس كورونا

حكاية صيني طاردته شائعات الإصابة بـ كورونا في كفر الدوار.. وماذا حدث له؟

خوفًاُ من كورونا.. 5 دول ترفض دخول سفينة محملة بالمواطنين بعد إصابة 20 راكبا بالحمى.. فيديو

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد إصابة زميله بكورونا.. صور

خرجوا من مستشفى العزل.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 102

الاتفاق السعودي يقدم عرضا مغريا للأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو نهائيا

فى ذكرى رحيل شوقى شامخ.. مأساته فى الأيام الأخيرة قبل وفاته

سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة

باعها بمليون جنيه .. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على أمين مخزن استولى على كمامات وقفازات طبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي

بالأحضان.. حلا شيحة ونسرين أمين تكسران قواعد الوقاية من كورونا

التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل