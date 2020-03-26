المركزي: 5 ملايين مواطن وشركة سيستفيدون من تأجيل سداد القروض 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.





وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجمالي عدد الاشخاص الطبيعين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط الديون بلغ نحو 4 ملايين و940 ألف شخص، فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 الفا و879 شركة.





وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا - الأسبوع الماضي - بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.