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برلمان

برلماني يطالب بإعفاء السيدات وتقليل ساعات العاملين بالقطاع الخاص

الخميس 26/مارس/2020 - 09:16 م
موظفة
موظفة
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أحمد أيمن

أيد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الموظفين خارج القاهرة من الذهاب لمقر عملهم، مؤكدا أن القرار احترازي لمواجهة كورونا خاصة في ظل حالة الزحام التي شهدتها وسائل النقل العام ومترو الأنفاق عقب تطبيق قرار الحظر.


واقترح أبو خضرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إعفاء جميع السيدات العاملات من الذهاب للعمل خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من أزمة كورونا وذلك لتخفيف الضغط بالمواصلات من ناحية، وحتى تتمكن من رعاية أولادها وأسرتها -في ظل الظروف الحالية- من ناحية آخرى، مطالبا القطاع الخاص باتخاذ هذه الخطوة الجريئة بجانب تقليل ساعات العمل للعاملين مع تكثيف العمل.


كما طالب النائب، الحكومة بتفعيل قرار تخفيض أعداد العاملين بالدولة، الذي تم اتخاذه في بداية الأزمة، لافتا إلى وجود عدد من الوزارات والهيئات لم تطبق هذا القرار بدليل حالة الازدحام التي تشهدها المواصلات صباحا.


يذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم مع استمرار حقوقهم كاملة، موضحًا أنه صدر توجيهًا من رئيس الوزراء للمصالح الحكومية بضرورة تقليل أعداد العاملين للوصول للحد الأدنى منها إعطاء أولوية للمحافظات النائية إعفاءهم من الحضور.

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