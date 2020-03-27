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فن

بميك آب خفيف..نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:20 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهور بصورة جديدة لها عبر حسابها  موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نرمين الفقي بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت نرمين الفقي علي خصلات شعرها اللامع المنسدلة علي كتفها واضعة بعض لمسات المكياج ال متناسقة مع لون بشرتها لابراز انوثتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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