أهالى شبرا خلفون بالمنوفية يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الأمطار.. فيديو

ناشد أهالي قرية شبرا خلفون بمحافظة المنوفية المسؤولين من أجل التحرك لحل مشكلة الصرف الصحي التي ظهرت بعد سقوط مياه الأمطار التى أغرقت الشارع وبعض الشوارع المحيطة، وأغلقت مداخل البيوت ومنعت الأهالي من الدخول والخروج





وعبر المواطنون، عن استيائهم من مشهد مياه الأمطار في الطريق، وغياب سيارات شفط المياه، في مشهد قد ينذر بوقوع حوادث وسقوط ضحايا.





وأوضح المواطنون، أن مياه الأمطار تتسبب في أعطال سيارات بجانب تأخيرهم عن أعمالهم، مطالبين الأجهزة المحلية بالحي سرعة التدخل لحل مشكلة الصرف الصحي.





ولم تنحصر الشكوي علي مياه الأمطار بل تراكمت القمامة والمخلفات في ترع القرية مما أدى إلى انتشار الأمراض الناتج عن البعوض والتلوث المحيط بأهالى القرية.





وأشار الاهالي إلى أن أرسلوا العديد من الاستغاثات لإزالة تلال القمامة دون استجابة، مما دفعهم إلى مناشدة المسئولين التدخل سريعا قبل انتشار الأمراض التي تؤثر على المجتمع ككل فضلا عن تلوث البيئة.



