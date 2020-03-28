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ثقافة

480 ألف مشاهد لحفل عمر خيرت على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب

السبت 28/مارس/2020 - 05:48 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
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أ ش أ
جذب حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي تم بثه  /الخميس/ من قبل وزارة الثقافة على قناتها بموقع "اليوتيوب"، 480 ألف مشاهد، مما يؤكد إقبال الجمهور المصري على الفن الراقي وخاصة حفلات دار الأوبرا المصرية.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان /الجمعة/ - أن الحفل جاء ضمن مبادرة (خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك) التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة الوزارة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم اتفقت مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، على بث عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" يوميًا عبر قنوات التليفزيون المصري.

وخصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين موعدا ثابتا على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري في التاسعة مساء.

وقالت عبد الدايم، إن الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة ويأتي في إطار حث أبناء الوطن على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

رروأشارت إلى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة مما يمثل نجاحًا غير مسبوق ويؤكد وعي الجمهور ورغبته في الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة.
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