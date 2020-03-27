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أخبار العالم

بلجيكا تسجل 1079 حالة إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:23 م
بلجيكا تسجل 1079
بلجيكا تسجل 1079 حالة إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في بلجيكا، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت بلجيكا، 1049 حالة إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7284.

كما سجلت السلطات في بلجيكا، 289 وفاة جراء كورونا، بزيادة قدرها 69 حالة جديدة خلال يوم.

وكانت بيانات صدرت الخميس قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تخطت للمرة الأولى الصين في عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة بلغ 81 ألفا و321 حالة، فيما ذكرت "فاينانشال تايمز" أنها بلغت 81 ألفا و943 حالة بينما سجلت الصين 81 ألفا و285 حالة.

ومن جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض ردا على سؤال حول زيادة عدد الإصابات المسجلة في البلاد إن الأمر يتعلق بزيادة عدد الفحوصات التي تجريها السلطات الصحية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تجري اختبارات على "عدد هائل من الناس" حاليا، وفي المقابل، من الصعب معرفة الأرقام الحقيقة للحالات في الصين، مشيرا إلى أنه "لا يمكن معرفة ما إن كانت تجري فحوصات أم لا".
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