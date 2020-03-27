بلغت 15 طنا.. الصين تمد إسبانيا بمساعدات طبية لمواجهة كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها وصول 15 طنا من الإمدادات الطبية إلى مدينة فالنسيا الإسبانية قامت بشرائها من الصين في ظل النقص الذي تعاني منه.





تحتوى الشحنة الطبية على ما يقرب من 4 ملايين قناع واقي و5000 بدلة وقاية إضافة إلى أكثر من 200 ألف قفاز طبي.





أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 650 حالة وفاة وثمانية آلاف وخمسمائة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكدت وزارة الصحة الإسبانية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس المستجد في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة.