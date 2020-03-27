لجنة حياة كريمة بأسوان ترصد الخدمات المقدمة بقرى وادى الصعايدة بإدفو .. صور

استمرارًا للجهود التى تبذلها المحافظة لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر بالمواطنين ولاسيما البسطاء منهم للتعرف عن قرب على مطالبهم وإاحتياجاتهم.





أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجنة حياة كريمة لاستكمال جولاتها الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لرصد الجهود المختلفة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين بالجودة المطلوبة.





مقدمًا شكره لكافة الجهات المانحة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية والتى تسعى دائمًا لمساندة الجهود الحكومية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المناطق والقرى والنجوع مما يعكس بدوره روح التلاحم والتماسك الذى تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أطلق مبادرة (حياة كريمة) لمساعدة الأسر البسيطة والأكثر إحتياجًا.





وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ بأن اللواء أشرف عطية تابع أعمال اللجنة خلال زيارتها الميدانية بقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو حيث تفقدت لجنة حياة كريمة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل 30 منزل بقرية الشهامة بواسطة جمعية صناع الخير حيث وصلت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال إلى 60 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال خلال الأسبوعين القادمين ، كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بزراعة 150 عمود كهرباء بالشهامة ، و150 عمودا أخر بقريتى الإيمان والأشراف.





ولفت إلى أن اللجنة تابعت أيضًا الأعمال الجارية بقرية الأشراف لإعادة تأهيل 50 منزل بواسطة الجمعية الشرعية ، وهو الذى توازى مع قيام الجمعية كذلك بإعادة تأهيل لبعض المنشآت بالقرية ومنها الوحدة الصحية والمدرسة الإبتدائية ، بجانب إنشاء محطات لتنقية المياه بنفس القرية ، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم ومكتب للمساعدات الإجتماعية ، فضلًا عن توزيعها لـ 5 عجول على 20 أسرة كمرحلة أولى.





وأضاف نائب المحافظ بأنه تم التنبية على سرعة تكوين مجلس تنفيذى مصغر على مستوى مركز إدفو يضم مجموعة التنفيذيين المعنين بالأعمال بتلك القرى وإرسال محضر الإجتماع للمحافظة لإعتماده خلال الفترة القادمة .





والجدير بالذكر بأن مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه.





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