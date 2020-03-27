AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

سادت حالة من الهدوء شوارع محافظة القليوبية اليوم الجمعة حيث التزم الجميع بقرار مجلس الوزراء بغلق التام المحلات ضمن إجراءات الحظر الجزئي للتجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

واطمأنت الأجهزة التنفيذية على الالتزام  بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم فى مناطق المحافظة المختلفة مؤكدة تطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

فيما شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن  بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور
الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور
الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور
الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق 200 مقهي ومطعم في الجيزة وغرامات رادعة على المخالفين

لمواجهة كورونا.. مساعد مدير أمن البحيرة يقود حملة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم بإيتاى البارود.. صور

محافظ القاهرة: عقوبات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي.. فيديو

غلق وتشميع 79 محلا ومقهى مخالفا بالقليوبية.. صور

محافظ القليوبية يقود حملة ليلية للمرور على المحلات المخالفة ببنها ..صور

الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالأقصر تتابع التزام المحال بقرار الغلق

ترشيحاتنا

تعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر بعد أزمة كورونا

مشاركا في حملة تحية الأطباء.. أول ظهور للأمير تشارلز بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى لـ كورونا.. تفاصيل

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

بعد غيبوبة دامت 3 سنوات ..عبدالحق نوري لاعب اياكس الهولندي يعود للحياة

احذر.. فعل خاطئ عند غسل الملابس ينشر فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة

هاني الناظر يقدم 5 أسلحة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات