الهدوء يسود شوارع القليوبية.. المحالات تلتزم بقرار الغلق والمحافظ يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. صور

سادت حالة من الهدوء شوارع محافظة القليوبية اليوم الجمعة حيث التزم الجميع بقرار مجلس الوزراء بغلق التام المحلات ضمن إجراءات الحظر الجزئي للتجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

واطمأنت الأجهزة التنفيذية على الالتزام بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم فى مناطق المحافظة المختلفة مؤكدة تطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

فيما شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.