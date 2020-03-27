AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:19 م
القوى العاملة المصانع
القوى العاملة المصانع
Advertisements
هيثم سعد الدين

تابع محمد سعفان،  وزير القوى العاملة، مع مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس  "كورونا" (كوفيد - 19)، بعد استلام المطهرات ومعدات الرش ومهمات الوقاية الشخصية من الوزارة، لتعقيم وتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب المركبات التي تقل العاملين إلى المديريات بجانب السيارات الخاصة بالموظفين.

وقامت المديريات بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير ووكيل كل مديرية، فضلا عن مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمديرية لتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب .

كما تابع الوزير ما يقوم به مفتشي العمل، والسلامة والصحة والمهنية ميدانيا  من الإجراءات التي تتخذها المنشآت والشركات  المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة، من حيث  أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس.

ووجهت المديريات العمالة غير المنتظمة بضرورة تسجيل أنفسهم علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة ، وفي نفس الوقت مساعدة من  لم يستطيعوا التسجيل، لتقديم الدعم  المناسب لهم في هذه الظروف .

وشدد وزير القوي العاملة، على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار وباء "كورونا".

 

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيارات ميدانية.. تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

القوى العاملة: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمديريات وتعليق جميع الأنشطة والدورات التدريبية 15 يوما

وزير القوي العاملة يخضع لفحص كورونا ويوجه بتدابير احترازية بالمديريات.. صور

للوقاية من كورونا.. سعفان يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمديريات في 27 محافظة

القوى العاملة بقنا تستعد لصرف المنحة الاستثنائية لـ 5000 عامل غير منتظم

لحين انتهاء أزمة كورونا.. القوى العاملة: متابعة مفتشي العمل والسلامة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت لتوفير الحماية للعمال.. تنفيذ القانون تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم

ترشيحاتنا

لا يمكن تجاهلها.. 6 علامات صغيرة تكشف إصابتك بـ كورونا

الصحة العالمية: لا يوجد دواء لفيروس كورونا

فيديوجراف.. 5 أكلات تجنب إعادة تسخينها

الحكومة توضح حقيقة نقص إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

سعاد حسني وميرفت أمين.. مفيد فوزي يكشف عن الحب الحقيقي لـ العندليب وسبب إهماله في تناول الدواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة

هاني الناظر يقدم 5 أسلحة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات