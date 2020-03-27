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فن

بعد عود البطل.. حسن شاكوش يتحدى كورونا بأغنية جديدة

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر المطرب الشعبى حسن شاكوش،صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"
 
وعلق حسن شاكوش على الصوره قائلا:مين مستني الاغنيه الجديدة". 

وجاءت التعليقات كالاتي :
كلنا مستنيها يا أحلي صوت في مصر 
أغنيه أيه بس قعدنا مستنين عود البطل لغايه ما قعدنا في بيوتنا
انااا بس أسم الاغنيه أيه 
أكتر واحد الاغاني بتاعته بتفرحني 

وكان ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".

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