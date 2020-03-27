هاشتاج صندوق الإمارات وطن الإنسانية يتصدر تويتر.. ومغردون: نتكافل سويا لمواجهة الأزمة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج صندوق الإمارات وطن الإنسانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.





وجاءت تغريدات كالآتي





صندوق الإمارات يستقبل المساهمات المادية والعينية إضافة إلى المباني والمرافق الحيوية والسيارات بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس.





نعمل معا لمواجهة الأزمة وفكرة ممتازة.





ربنا يقويكم جهود ممتازة.





نتكافل سويا لمواجهة كل ما يمس وطننا.



