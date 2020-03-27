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أخبار العالم

هاشتاج صندوق الإمارات وطن الإنسانية يتصدر تويتر.. ومغردون: نتكافل سويا لمواجهة الأزمة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج صندوق الإمارات وطن الإنسانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.

وجاءت تغريدات  كالآتي

صندوق الإمارات يستقبل المساهمات المادية والعينية إضافة إلى المباني والمرافق الحيوية والسيارات بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس.

نعمل معا لمواجهة الأزمة وفكرة ممتازة.

ربنا يقويكم جهود ممتازة.

نتكافل سويا لمواجهة كل ما يمس وطننا.

يذكر  أن  صندوق الإمارات وطن الإنسانية، مبادرة وطنية أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمكافحة فيروس كورونا – corona virus في الإمارات، والذي أصبح بمثابة خطر يهدد العالم، لذلك دعت مؤسسة الهلال إلى تكاتف ودعم جميع أبناء الوطن لفكرة صندوق الإمارات وطن الإنسانية “للقضاء على فيروس كورونا المستجد “Covid 19″، واستجابت العديد من المؤسسات البارزة في الإمارات وانضمت لدعم الصندوق الوطني.
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