طائرة مصرية تتوجه إلى مسقط لعودة 140 مصريا من العالقين

تغادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة خاصة استثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى مدينة مسقط بدولة عمان لعودة 140‪ مصريا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، إن سلطة الطيران المدني وافقت على تسيير رحلة استثنائيه تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طراز B737-800 لعودة 140 مصريا من مسقط من الراغبين في العودة إلى البلاد.

ومن المقرر أن تصل الرحلة صباح غدا السبت، على متنها المصريين العائدين من هناك.

وتكثف وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالدولة، من جهودها من تنسيق عودة المصريين العالقين في العديد من دول الخارج، بسبب قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية ضمن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

