299 وفاة جديدة.. زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا ومصابي كورونا بفرنسا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 3809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 32964





فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 1995 حالة، وذلك بعد تسجيل 299 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز النصف مليون، والوفيات تخطت 20 ألفا.



