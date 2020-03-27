AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زاهى حواس فى رسالة للعالم والمصريين.. التزموا المنازل ومصر ستخرج من أزمة كورونا أقوى.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تحدث عالم الآثار المصري د.زاهي حواس، عن الأزمات والأوبئة عند الفراعنة عبر فيديو مصور وذلك فى إطار ما يواجه العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأشاد د.زاهى بجهود الدولة المصرية فى الموقف العصيب الذى نمر لمواجهة فيروس كورونا مشيدا بموقف الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أننا نشعر بتحركات الحكومة للوقوف مع جميع المصريين مشيرا إلى أن الأزمة أظهرت وقوفنا يدا واحدة.

طالب عالم الآثار المصرية مساندة الدولة فى تتخذه من إجراءات وقائية لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالوقوف ضد الشائعات التى تحدث الفترة الراهنة مؤكدا أن مصر تخرج دائما من الأزمات قوية.

روى د.زاهى أن مصر تعرضت لأزمات صحية كثيرة منذ عهد الفراعنة حيث شهدت أول مرة مجاعة لمدة ٧ سنوات أيام الملك زوسر الذى بنى الهرم المدرج.

تابع أنه كشف من خلال تحليل D.N.A موت الملك توت عنخ آمون  بالملاريا بالإضافة إلى كشف أحد العلماء الإنجليز أن ٧٠% من الموتى بالعمارنة ماتوا بالملاريا بالإضافة إلى العديد من أفراد الأسرة المالكة.

استكمل أن الطاعون أيام الملك رمسيس الثانى جاءنا من الحيثيين وفى رسائل العمارنة هناك نصوص كثيرة جدا تحدثت عن ذلك.

أفاد أن زوجة الملك رمسيس الثانى الأولى الحيثية ذهبت إلى معبد الكرنك بالأقصر وسوبك بالفيوم وسخمت لتطلب الشفاء من الطاعون.

وفى نهاية حديثه أكد د. زاهى أن مصر تخرج من الأزمات بقوة وتقدم للعالم كله العلم مطالبا بتكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الراهنة والبقاء فى المنزل حتى لا يتكاثر فيروس كورونا.

وحول استمرار العمل بوادى الملوك أوضح أن الـأعمال مستمرة أعمالها فى المنطقة ولا نريد وقف أعمال الحفائر حفاظا على العمالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية لهم متوقعا أن يكون هناك كشف أثرى كبير الفترة القادمة.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يشرح أسرار أبو الهول لوفد من البنك الدولي.. صور

زاهي حواس يطالب «التربية والتعليم» بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية في المدارس ..فيديو

حواس: العالم كله ينتظر المتحف الكبير.. والمسلة المعلقة مصدر جذب قوي للزوار

حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور

زاهي حواس: مصر تشهد أقوى ظاهرة في العالم خلال مارس وسبتمبر

البحث العلمي تفتتح "شهر العلوم المصري" بمحاضرة زاهي حواس

ترشيحاتنا

وفاة جورج سيدهم.. قصة إصابته بالشلل بعد خيانة شقيقه

الخارجية: تصور متكامل عن كيفية إعادة المصريين العالقين في الخارج

قرارات مصيرية وصعبة.. الاتحاد الإنجليزي يصدم الجميع بشأن إلغاء الدوري

ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

الموت يداهم عائلة المطرب حكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته