زاهى حواس فى رسالة للعالم والمصريين.. التزموا المنازل ومصر ستخرج من أزمة كورونا أقوى.. فيديو

تحدث عالم الآثار المصري د.زاهي حواس، عن الأزمات والأوبئة عند الفراعنة عبر فيديو مصور وذلك فى إطار ما يواجه العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.





وأشاد د.زاهى بجهود الدولة المصرية فى الموقف العصيب الذى نمر لمواجهة فيروس كورونا مشيدا بموقف الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أننا نشعر بتحركات الحكومة للوقوف مع جميع المصريين مشيرا إلى أن الأزمة أظهرت وقوفنا يدا واحدة.





طالب عالم الآثار المصرية مساندة الدولة فى تتخذه من إجراءات وقائية لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالوقوف ضد الشائعات التى تحدث الفترة الراهنة مؤكدا أن مصر تخرج دائما من الأزمات قوية.





روى د.زاهى أن مصر تعرضت لأزمات صحية كثيرة منذ عهد الفراعنة حيث شهدت أول مرة مجاعة لمدة ٧ سنوات أيام الملك زوسر الذى بنى الهرم المدرج.





تابع أنه كشف من خلال تحليل D.N.A موت الملك توت عنخ آمون بالملاريا بالإضافة إلى كشف أحد العلماء الإنجليز أن ٧٠% من الموتى بالعمارنة ماتوا بالملاريا بالإضافة إلى العديد من أفراد الأسرة المالكة.





استكمل أن الطاعون أيام الملك رمسيس الثانى جاءنا من الحيثيين وفى رسائل العمارنة هناك نصوص كثيرة جدا تحدثت عن ذلك.





أفاد أن زوجة الملك رمسيس الثانى الأولى الحيثية ذهبت إلى معبد الكرنك بالأقصر وسوبك بالفيوم وسخمت لتطلب الشفاء من الطاعون.





وفى نهاية حديثه أكد د. زاهى أن مصر تخرج من الأزمات بقوة وتقدم للعالم كله العلم مطالبا بتكاتف الجميع لمواجهة الأزمة الراهنة والبقاء فى المنزل حتى لا يتكاثر فيروس كورونا.





وحول استمرار العمل بوادى الملوك أوضح أن الـأعمال مستمرة أعمالها فى المنطقة ولا نريد وقف أعمال الحفائر حفاظا على العمالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية لهم متوقعا أن يكون هناك كشف أثرى كبير الفترة القادمة.