شاهد ما قالته دنيا سمير عانم بعد وفاة جورج سيدهم

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " الفنان جورج سيدهم.





ونشرت دنيا صورة له وعلقت قائلة: "ربنا يرحمك يارب ويصبر د/ ليندا الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء".





يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.





ولعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.





ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح.